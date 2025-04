Janones posta 'trabalho' na Câmara e é cobrado a falar sobre ameaças a ex

O deputado federal André Janones (Avante-MG) postou hoje em uma rede social que estava trabalhando "até tarde" em seu gabinete na Câmara e acabou sendo cobrado por ter sido enquadrado por uma ex na Lei Maria da Penha. Seu escritório, porém, estava fechado, sem nenhum funcionário e com as portas trancadas.

O que aconteceu

A reportagem esteve no local à tarde e viu o gabinete vazio e com as luzes apagadas. Na postagem na rede social, o deputado publicou, por volta das 13h, uma foto no plenário com a legenda: "O que vocês querem me perguntar? Vai começar mais um dia de trabalho por aqui. Hoje não tem sessão, mas o trabalho no gabinete será até tarde da noite".

Até a publicação deste texto, a publicação no Facebook contava com mais de 1.300 comentários. Vários questionavam sobre as ameaças e a exposição de uma foto íntima de sua ex-mulher. As perguntas não foram respondidas pelo perfil do deputado nem ele respondeu à reportagem.