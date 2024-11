STF espera pressão dos EUA sob Trump, mas projeta 'efeito Musk'

Ao longo de cinco meses, o bilionário americano descumpriu ordens do STF referentes ao antigo Twitter. Quando a plataforma foi suspensa no país e as contas de outra empresa do grupo foram congeladas, Musk atendeu às determinações da corte.

As decisões foram proferidas por Alexandre de Moraes e referendadas por seus colegas. A postura do ministro no caso do X é usada como referência para eventuais ataques de trumpistas e bolsonaristas.

Nos bastidores do tribunal, o entendimento é de que a corte vai precisar pautar rapidamente a discussão de casos polêmicos em plenário para que as decisões não fiquem personificadas em um ministro e tenham caráter institucional.

Além do próprio Musk, parlamentares do partido de Trump também tentaram fazer pressão sobre os ministros do STF. Em meio à confusão provocada pelo empresário, dois congressistas apresentaram um projeto para barrar entrada de Moraes nos Estados Unidos.

A avaliação na Corte é que os ataques devem ficar restritos a pautas de apelo populista, sem interferir em questões pragmáticas como a relação comercial entre os países. A posição é semelhante à de diplomatas ouvidos pela coluna, que veem estabilidade no comércio entre Brasil e Estados Unidos no novo governo.