Preços fazem países reduzirem enviados à COP; Brasil sugere dividir quartos

O governo de um país do norte da Europa pretendia levar entre 60 e 70 pessoas, mas terá que reduzir o tamanho da delegação. O custo para alugar um navio é de US$ 1.000 por noite (cerca de R$ 5.900) e nem abrigaria toda a equipe.

Ao menos um outro país europeu informou o governo brasileiro sobre a possibilidade de não enviar pessoal para a COP30 porque sua legislação impede que funcionários públicos tenham gastos superiores aos padrões nacionais.

"Os preços da COP sempre foram altos, mas no Brasil passou o do ano passado [em Baku, no Azerbaijão]", diz uma integrante de uma das delegações.

Sensibilizar o empresariado

A organização da COP30 informa que atua para sensibilizar o empresariado a não cobrar preços exorbitantes durante o evento e nega que tenha havido alguma manifestação formal por parte de governos estrangeiros relacionada ao alto preço cobrado na hospedagem.

"O governo federal trabalha com a sensibilização do setor hoteleiro de Belém sobre a alta de preços para o período de realização da COP30. Conversa com o setor trata de custos da hospedagem para que, mesmo na plataforma, não extrapolem qualquer senso de responsabilidade."