Governo abre processo contra empresa que pagou assessor de Bolsonaro

A empresa de materiais de construção, investigada pela PF (Polícia Federal), foi contratada pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba), pelo IFTO (Instituto Federal do Tocantins) e pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo).

A CGU instaurou um processo administrativo de responsabilização (PAR) pela Lei Anticorrupção contra a empresa nesta segunda-feira (27). O objetivo é apurar se a fornecedora do governo deu vantagem indevida a servidor público.

Caso seja constatado que a empresa cometeu irregularidades, ela pode ser condenada a pagar uma multa ou ser impedida de firmar novos contratos com a administração pública.

Além de receber transferências da pessoa jurídica da Cedro do Líbano, o ajudante de ordens também teve intensa movimentação financeira com Vanderlei Cardoso de Barros, marido de uma das sócias da empresa.

Quando os repasses vieram a público, Vanderlei Cardoso disse que as transferências seriam referentes a um consórcio, um negócio privado entre ele e o sargento do Exército Luís Marcos dos Reis.

Com sede em Goiânia (GO), a Cedro do Líbano já recebeu R$ 301 mil em recursos do governo federal. Como mostrou reportagem de O Estado de S. Paulo, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou movimentações financeiras atípicas de R$ 32 milhões na empresa.