Negociação entre empreiteiras e governo pode acabar em calote na Petrobras

A renegociação do governo com as empreiteiras chegou a um impasse porque elas querem usar o crédito tributário que têm com a União para pagar também a dívida com estatais, especialmente a Petrobras, o que corresponde a cerca de 55% dos R$ 11,8 bilhões.

Isso significa, de acordo com fontes que participam da negociação, que a Petrobras e as outras empresas — como a Eletrobras, que, desde então, foi privatizada — podem perder de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões em compensações que hoje são devidas pelos acordos.

Hoje, a Petrobras é compensada pelos pagamentos dos acordos. Com o ajuste que Mendonça sinalizou que irá permitir, a fatia da empresa, assim como de outras estatais, em menor proporção, pode diminuir drasticamente.

Além disso, o ministro também deu aval a um mudança no cálculo do percentual de devolução do lucro ilícito que as empresas foram obrigadas a pagar ao governo pelos acordos. Estima-se que, com isso, seja possível obter uma redução de até 20% nos valores devidos pelas empreiteiras.

Na reunião, o ministro ainda sugeriu que os pagamentos dos acordos sejam usados para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes, outra possibilidade que está em análise na negociação com as empresas.

Prejuízo fiscal

O crédito tributário que as empresas querem usar é gerado quando elas têm prejuízo. Grandes firmas adotam regime do lucro presumido, isto é, pagam o imposto antes do fechamento de seus balanços, considerando que teriam lucro. Em anos em que isso não acontece, é gerado um crédito.