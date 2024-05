Acordo: empreiteiras poderão abater dívida com União, mas não com estatais

Na renegociação dos acordos de leniência com empreiteiras alvo da Operação Lava Jato, o governo não irá aceitar que as empresas usem o crédito tributário que têm com a União para compensar dívidas com a Petrobras e outras estatais.

No entendimento da AGU (Advocacia-Geral da União), que participa das negociações em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União), essa transferência, pleiteada pelas empresas que participam do processo, seria ilegal.

A lei permite que as empresas compensem até 70% das dívidas com a União com esse mecanismo. Isso significa que as empreiteiras poderão usar o crédito tributário, mas só para a parte que devem ao caixa do governo federal.