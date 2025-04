Congresso mantém sigilo sobre R$ 2,5 bi em indicações de emendas

As comissões do Congresso Nacional divulgaram documentos dando publicidade a quem indicou emendas de comissão no ano passado, mas nem todos os parlamentares estão identificados nas tabelas.



Dos R$ 11,7 bilhões em indicações para emendas de comissão, no Senado, há R$ 1,8 bilhão na conta dos líderes partidários, e na Câmara, R$ 755 milhões, mostra levantamento do UOL com base nos dados divulgados pelo Congresso.

Procuradas, as lideranças partidárias que responderam à reportagem disseram que podem complementar as informações e que não há a intenção de manter as indicações secretas.

Também há R$ 9,2 bilhões cujos padrinhos foram identificados, que mostram como essas emendas foram distribuídas de forma desigual, privilegiando a cúpula do Congresso (veja a tabela no fim do texto).