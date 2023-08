Grand Slam. Começa na segunda (28), em Nova York, o torneio de tênis US Open. Bia Haddad pegou uma chave difícil e vai estrear na abertura contra a norte-americana Sloane Stephens. Felipe Meligeni, o número 3 do tênis no Brasil, enfrenta o japonês Kei Nishikori. Leia em Saque e Voleio sobre a rivalidade que esquenta entre as estrelas Alcaraz e Djokovic.

Adeus ao cardeal. Após missas de exéquias que começaram no domingo (27), o corpo de dom Geraldo Majella será sepultado segunda (28) na cripta da Catedral de Londrina, no final da manhã. Ele faleceu no sábado, aos 89 anos. O papa Francisco lamentou a morte do religioso que presidiu a CNBB e esteve à frente da Pastoral da Criança.

Duas partidas. Às 14h de segunda (28), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), tem o sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo.

Operação Incúria. Preso em 18 de agosto, acusado de omissão durante os atos golpistas, o comandante da Polícia Militar Fábio Augusto Vieira fala na CPI do 8 de Janeiro na terça (29), a partir das 9h. Ele era o responsável pela segurança do Distrito Federal no dia dos ataques à Praça dos Três Poderes.

Olho no quórum. O plenário do Senado se prepara para votar na terça (29) ou quarta (30) o projeto de lei do Carf, que prevê a retomada do chamado "voto de qualidade do governo", ou voto de desempate a favor da Fazenda Nacional nas decisões do conselho. Na quarta (23), o projeto foi aprovado em comissão de senadores por 14 votos a 7.