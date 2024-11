Divididos, EUA vão às urnas sob temor de caos e violência

Estreia nos cinemas nacionais o filme 'Ainda Estou Aqui'. A produção brasileira dirigida por Walter Salles e com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco, foi vencedora do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Veneza e é a indicada do país para concorrer a um Oscar.

****************

SEXTA, 8

IBGE divulga o índice de inflação ao consumidor do mês de outubro.

****************

DOMINGO, 10