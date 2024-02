Ato em São Paulo testa a força política de Bolsonaro

A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) se filia ao PT na sexta. Ela é cotada para ser candidata a vice na chapa do prefeito Eduardo Paes (PSD), que vai buscar a reeleição no Rio. Uma ala do PSD defende que Paes tenha vice do próprio partido, e entre os petistas Anielle Franco tem o apoio da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Receita Federal divulga dados da arrecadação de janeiro, cuja prévia surpreendeu ao registrar um crescimento real de 6%. Entre as causas da arrecadação extra, os analistas apontam o ingresso de recursos com as novas regras para a tributação dos fundos dos super-ricos e também o bom desempenho da arrecadação do Imposto de Renda sobre o rendimento do trabalho e da contribuição previdenciária. Leia na Folha de S.Paulo.

***************************

DOMINGO, 25

Manifestação pública convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na avenida Paulista, em São Paulo.

Pelos campeonatos estaduais, o Flamengo enfrenta o Fluminense, às 16h, e Internacional de Porto Alegre joga contra o Grêmio, às 18h.