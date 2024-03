Justiça do Paraná começa a julgar pedido de cassação de Sergio Moro

****************

* Plenário do STF julga recurso do INSS contra a decisão do STF que determinou uma regra menos vantajosa para os aposentados no processo da chamada "Revisão da vida toda". Entenda o que mudou.

* O IBGE divulga dados da produção industrial de fevereiro. Em janeiro, a produção nacional recuou 1,6% em comparação com dezembro do ano passado. Na comparação com janeiro de 2023, a indústria cresceu 3,6%.

* Pela Libertadores, Botafogo joga com o Junior Barranquilla, Palmeiras enfrenta o San Lorenzo e o Fluminense, o Alianza Lima. Na Sul-Americana, o Cuiabá joga com Lanús, Fortaleza com o Sportivo Trinidense e o Red Bull Bragantino enfrenta o Coquimbo.

