Banco Central dos Estados Unidos anuncia decisão sobre a taxa de juros

Começa a semifinal da Liga dos Campeões da Europa com o jogo de ida entre Bayern de Munique e Real Madrid.

****************

QUARTA, 1

No feriado do Dia do Trabalhador, sindicatos se mobilizam na Argentina.

Nos EUA, o Federal Reserve anuncia a decisão sobre a taxa de juros tomada pela reunião do Comitê de Política Monetária, com entrevista do presidente da entidade, Jerome Powell

A cidade de Ímola, na Itália, encerra as celebrações que marcam os 30 anos da morte de Ayrton Senna. Os eventos começaram no dia 21 de março, data do aniversário do piloto, e se encerram no dia em que ele morreu, com diversos momentos de recordação no autódromo de Ímola. Precisamente às 14h17 (horário do acidente) haverá uma cerimônia na curva Tamburello.