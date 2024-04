CCJ da Câmara retoma a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão

****************

QUARTA, 10

A Justiça de Alagoas decide se a Globo pode romper o contrato com a TV de Collor. A emissora quer substituir a TV Gazeta, que é sua afiliada no estado desde 1975, pelo Grupo Asa Branca de Comunicação, que já é parceiro em Pernambuco.

O STF discute o perfilamento racial, que é a validade de provas obtidas na abordagem policial com viés racista. A corte julga também o recurso que discute a validade de provas obtidas quando investigadores acessam, no local do crime e sem autorização judicial, a agenda telefônica e o registro de chamadas de celulares dos suspeitos.

A CCJ da Câmara analisa a prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O pedido deve ser votado no plenário da Casa no mesmo dia.

O IBGE divulga os dados sobre a inflação do mês de março. Em fevereiro, o índice teve alta de 0,83% e o país tinha uma inflação acumulada de 4,50% em 12 meses.