Na TV, Boulos quer tirar pecha de invasor e martelar laços com Lula e Marta

A aposta ao dividir o espaço com a ex-prefeita é trazer a memória do paulistano em relação à gestão de Marta - que foi prefeita de 2001 a 2004 e, segundo uma pesquisa Datafolha feita em março deste ano, foi considerada a melhor prefeita em 40 anos por 16% dos eleitores, liderando o ranking.

A expectativa é que Marta possa expandir a votação de Boulos sobretudo na periferia, onde ele quer crescer e precisa consolidar o voto que já possui.

O candidato de Lula

Outra mensagem que as inserções devem destacar é a de que Boulos é o candidato de Lula. A identificação com o presidente é tida como crucial, já que qualquer eleitor de Lula tem potencial direto de ser eleitor de Boulos, avaliam membros da campanha. O problema é que essa imagem conjunta também ainda não está totalmente cristalizada na cabeça do eleitor.

Lula ainda não gravou um vídeo com Boulos. O discurso do Palácio do Planalto é de a agenda eleitoral não pode se sobressair em relação à agenda do presidente e que gravações com candidatos só podem ser feitas "fora do horário de trabalho". A legislação permite que o presidente use os finais de semana e feriados para a campanha e Lula já avisou que fará isso.

Ainda não há uma data marcada para uma gravação exclusiva de Lula para Boulos, mas a campanha já está preparada para usar imagens que serão feitas em dois atos de campanha neste sábado: um pela manhã em Campo Limpo, reduto de Boulos, e outro à tarde na praça do Forró, zona leste da cidade. A expectativa é que o presidente Lula compareça aos dois eventos ao lado também de Marta.