Depois de cadeirada e soco, debate da Globo é aguardado como Copa do Mundo

Com a maior audiência do país, o debate da Globo é considerado decisivo pelas campanhas numa eleição que tem 45% de indecisos, conforme a última Quaest. Depois da cadeirada e do soco na cara, a expectativa na emissora é que o debate seja acompanhado por eleitores que não votam em São Paulo num clima de final de Copa do Mundo.

Segundo um marqueteiro, os candidatos irão literalmente entrar na casa das pessoas, o que pode levá-los a ponderar o comportamento. Passar do tom pode ser fatal ou, numa eleição anormal como esta, nem tanto.