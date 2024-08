TV Gazeta tenta novo sorteio para tirar Boulos do lado de Marçal no debate

A TV Gazeta procurou as campanhas dos principais candidatos à prefeitura de São Paulo para tentar tirar Guilherme Boulos (PSOL) do lado de Pablo Marçal (PRTB) no debate. O evento acontece no próximo domingo (1º), às 18 horas.

No sorteio realizado para determinar os locais de cada debatedor, os dois caíram lado a lado. Segundo apurou a coluna, pelo menos duas campanhas foram contactadas para que um novo sorteio fosse feito pouco antes do início do evento. Um dos concorrentes já avisou que não concorda.

O objetivo seria evitar cenas como a que aconteceu no debate do Estadão/Terra/Faap em que Marçal balança uma carteira de trabalho no rosto de Boulos e o candidato do PSOL tenta arrancar o objeto das mãos do adversário.