Duda Lima recorre para ter medida protetiva e alega descolamento do vítreo

O publicitário Duda Lima, marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB), está pedindo que a Justiça reconsidere a decisão de negar a medida protetiva contra Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB).

Conforme a petição, os advogados alegam que "fatos novos" vieram à tona e anexam um laudo médico sobre o descolamento do vítreo que o publicitário sofreu após o soco que recebeu de Medina no final do debate do Flow.

"Em virtude do golpe, o Peticionário [Duda Lima] teve seus óculos quebrados, lesões substanciais no olho e na face, sensação de vertigem, desequilíbrio, além de intenso sangramento", diz o pedido de reconsideração ao qual à coluna teve acesso.