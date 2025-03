Líderes orientam Gayer a 'submergir' para evitar punição por ofender Gleisi

O deputado gravou vídeos convocando os apoiadores para o ato no Rio de Janeiro, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras figuras importantes da direita como o senador Flávio Bolsonaro, a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o pastor Silas Malafaia.

Em atos anteriores semelhantes, Gayer não só esteve presente como foi um dos poucos a discursar no microfone.

Oficialmente a justificativa para a ausência foi o falecimento de um parente de um funcionário do gabinete do deputado. No entanto, faltar ao ato faz parte da estratégia de fugir dos holofotes.

Além disso, parlamentares de oposição têm procurado Alcolumbre e argumentado que Gayer está arrependido, desculpou-se e apagou as ofensas escritas em rede social. O deputado chegou a enviar uma mensagem de voz ao presidente do Senado.

Os líderes de oposição afirmam também que outros parlamentares cometeram atos bem mais graves, como agressões físicas dentro do Congresso, e não perderam o mandato.

A percepção de aliados de Alcolumbre ouvidos pela coluna é que Gayer ultrapassou os limites "ao misturar família com política".