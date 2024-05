Não há debate possível na rede social (e as pessoas estão percebendo isso)

Nos primórdios da digitalização, quando predominava o otimismo quanto à democratização no acesso à comunicação que a internet propiciava, havia a perspectiva de que o ciberespaço seria uma espécie de esfera pública digital. A antiga ágora grega, em que os cidadãos discutiam suas opiniões e crenças, onde a argumentação mais próxima da verdade prevalecia, seria então transferida para o ambiente virtual.

Não foi. A desinformação e a incivilidade são moeda corrente nas redes sociais - talvez melhor chamar apenas de redes, pois o caráter social dos primeiros tempos, em que o foco era a comunicação, ficou para trás. Em espaços guiados pela performance, em que a polêmica e a estridência são premiadas com mais visualizações, a discussão é impossível.

E também porque há muito menos riscos de ofender alguém sem a presença de outras camadas, como carne, osso, lágrimas e, eventualmente, músculos. A menos que a gente imagine que no espaço mítico da praça pública grega as pessoas se xingavam, se juntavam em gangues e saíam na mão. Pelo que me consta, registros dessa natureza não estão nos clássicos.

Quanto ao futuro, há algumas conjecturas. É possível que nem todas as redes tenham o mesmo destino e se inviabilizem para o debate. Em palestra no último dia 22 de abril na Universidade de São Paulo (USP), Carme Colomina, pesquisadora sênior do Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), na área de desinformação, ofereceu uma hipótese plausível: as plataformas podem estar próximas de uma bifurcação. De um lado, as mais civilizadas; de outro, as mais tóxicas. As recentes mudanças no X, por exemplo, estariam levando o ex-Twitter para esse lado em que nada de bom pode brotar.

Alguma forma de regulação também parece benéfica para, ao menos, evitar crimes no ambiente virtual. Nesse sentido, os sinais mais recentes no Brasil são negativos. Com a retirada de pauta do PL 2630 pelo presidente da Câmara Arthur Lira, a discussão, que aos trancos e barrancos já havia avançado várias casas, retornou ao zero absoluto.