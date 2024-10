Jovens nas bets são sintoma, e não causa do problema, diz especialista

Do ponto de vista das adolescências e juventudes, é preciso que o tema da educação midiática seja colocado como prioridade nas escolas, colaborando para enfrentar os problemas da segurança do uso de dados, da desinformação e das fake news, estimulando o desenvolvimento da criticidade dos jovens no uso de tecnologias e plataformas, inclusive de jogos e apostas online.

Também é preciso levar a sério a educação financeira, que pode ajudar as novas gerações a lidar com estratégias de planejamento dos recursos financeiros seguros e contribuir para dar suporte aos seus projetos de vida. O tema ganha relevância com o programa Pé de Meia, do Ministério da Educação, que garante poupança para os jovens de baixa renda na conclusão de cada ano do ensino médio.

Os dados evidenciam a necessidade de uma estratégia nacional de interrupção do ciclo da pobreza, que deve ter os jovens como principal público, por conta de sua capacidade de romper com uma história de ausência de direito das famílias, com ampliação da escolaridade e empregos de maior qualidade. É central que essa política objetive retirar os jovens do programa Bolsa Família ou mesmo de ações de transferência de renda como o Pé de Meia, o que só pode ser realizado com a elevação da renda das novas gerações.

É preciso mudar as políticas de transição da escola para o trabalho, em especial dos jovens de baixa renda, no sentido de acolher e amparar projetos emancipados dos jovens, bem como a ampliação de oportunidades de acesso ao ensino superior ou técnico de qualidade.

Devemos conceber políticas de trabalho e emprego que garantam a inserção dos jovens em programas de aprendizagem, mentoria para orientação profissional e suporte e acesso a empregos estáveis e formais

É necessário, enfim, construir condições para que os jovens criem e se realizem, não os deixando à própria sorte com a inserção na informalidade, num empreendedorismo de sobrevivência ou na mão das apostas.



*Gabriel Medina é psicólogo e mestrando em ciências humanas e sociais na UFABC. Foi secretário nacional de Juventude (2015-2016) e presidente do Conselho Nacional de Juventude (2011-2012).