A Justiça paulista rejeitou o pedido de indenização de R$ 100 mil feito pela Jovem Pan contra a ex-deputada federal Joice Hasselmann por danos morais.

O processo havia sido aberto após Joice declarar em uma entrevista, em fevereiro do ano passado, que a emissora teria se tornado um "lixo".

"Olha o lixo que virou a Jovem Pan. Virou esse lixo que fica lambendo os pés do Bolsonaro pra cima e pra baixo", afirmou a então deputada na entrevista. Joice, que foi líder do governo no Congresso, rompeu com Bolsonaro em 2019 e não conseguiu se reeleger no ano passado.