Preso por enganar mulheres, 'galã do Tinder' tem recurso negado na Justiça

Segundo a acusação, dizendo-se chamar Augusto Keller, ele conheceu a vítima em dezembro de 2020. Contou ser engenheiro na construtora Odebrecht, que morava na avenida Paulista e que seus pais haviam falecido em um acidente de carro.

Os contatos virtuais duraram cerca de quatro meses, quando, então, marcaram um encontro em um restaurante de um shopping de São Bernardo do Campo. No almoço, ele pediu a mulher em namoro.

Depois disso, já com o relacionamento em curso, sempre de acordo com o processo, ele começou a falar que passava por dificuldades financeiras, com problemas na Receita Federal, e que possivelmente teria de se mudar para São José do Rio Preto.

Ela, então, lhe emprestou R$ 8 mil, diante da promessa de que receberia tudo de volta, com juros, em dois meses. Mesmo sem o ressarcimento, novos pedidos de dinheiro foram sendo feitos, com as mais variadas das desculpas.

A mulher só descobriu a verdade, quando, precisando passar por uma cirurgia, pediu que ele lhe fornecesse seus dados pessoas para indicá-lo como acompanhante no hospital. No dia do procedimento, no entanto, ele não apareceu, alegando estar com Covid. Desconfiada, começou a pesquisar e verificou que o CPF que ele lhe fornecera era falso.

No total, ela disse à Justiça ter perdido R$ 150 mil.