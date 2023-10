O advogado Raphael Freire, que o representa, afirmou à Justiça que "as taxas são absurdamente abusivas". Segundo ele, o autor do processo aceitou os termos do contrato por não possuir condição social e econômica de analisar friamente as cláusulas, "contraindo os empréstimos sem saber das dificuldades que encontraria para quitá-lo".

Ao condenar a Crefisa, a juíza Luciene Allemand destacou que as taxas médias no período da contratação, citando índice divulgado pelo Banco Central, eram de 190,55%. "Houve uma clara afronta ao princípio da boa-fé e da função social do contrato", declarou na decisão em que determinou a limitação da taxa ao índice do Banco Central.

O aposentado R.A., de 63 anos, fez 24 contratos de empréstimos com a Crefisa entre 2017 e em janeiro de 2023. As taxas variaram de 333,45% a 987,22% ao ano. "A elevada taxa de juros fez com que ele encontrasse dificuldades para quitar os referidos empréstimos, havendo necessidade de ter de renegociá-los, incidindo ainda mais juros sobre os refinanciamentos", disse à Justiça o advogado Fernando Duarte, que o representa.

A juíza Cláudia Castro afirmou na sentença que, ainda que os empréstimos tenham suas taxas fixadas com base nos perfis dos consumidores, "observa-se inegável exorbitância nas taxas de juros praticadas em relação" ao aposentado.

Outro processo em que a instituição bancária recebeu sentença desfavorável foi aberto pela viúva R.S., de 67 anos. Em novembro de 2018, ela emprestou R$ 3.310,46 da Crefisa, valor a ser pago em 12 parcelas de R$ 718,37. A taxa de juros foi 837,23% ao ano.

O juiz Rodrigo Chammes disse na sentença que a taxa cobrada é astronômica e afronta o Código de Defesa do Consumidor. "Denota uma vantagem exagerada para o agente financiador."