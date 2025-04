Escola é condenada por dizer que peitos tornaram ex-repórter do BBB famosa

A Justiça paulista condenou uma escola de inglês a pagar uma indenização de R$ 50 mil à apresentadora Nyvi Estephan por danos morais.

Nyvi é uma premiada apresentadora de games e esportes eletrônicos e foi repórter do programa Big Brother Brasil de 2020, da Globo. Também atuou na cobertura do Rock in Rio 2019 na mesma emissora.

Em outubro de 2023, uma campanha publicitária da escola de inglês Beway Idiomas, de Santa Catarina, insinuou que Nyvi ficou famosa apenas por causa da sua aparência.