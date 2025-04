SBT terá de pagar vencedora de concurso que ficou só com o 'cheque gigante'

A Support Congressos disse à Justiça ter descoberto que a vendedora já tinha gravado um CD anteriormente, o que, segundo ela, contrariava o regulamento do concurso.

A empresa afirmou que, apesar da descoberta, seguiu as orientações do SBT e resolveu iniciar os trâmites para o pagamento do prêmio, mas a vencedora não compareceu nas datas marcadas para a gravação.

Disse ainda no processo que Vania passou a querer ser tratada "como uma artista consagrada exigindo datas, veículos, roupas, entre outras coisas", que não lhe cabiam.

Vânia respondeu no processo que o regulamento do concurso em momento algum exigia que o candidato não tivesse CD gravado. Disse, de qualquer modo, que se tratava de uma produção independente, "sem expressão".

O desembargador Theodureto Camargo, relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou na decisão que ficou provado que a vendedora saiu vitoriosa do programa, mas "não recebeu a premiação prometida".

A indenização terá de ser paga de forma conjunta pelo SBT e pela Support, que ainda podem apresentar novos recurso.