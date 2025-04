Santuário de Aparecida alerta Justiça sobre golpes com imagem de N. Senhora

Com base na reclamação, a Justiça deferiu uma liminar determinando que o Facebook bloqueie o acesso ao vídeo.

A juíza Luísa Escocard de Oliveira disse na decisão que, "não sendo o vídeo criado pelo Santuário, é evidente que existe um falsário por trás da divulgação de doação de imagens da N. Sra. Aparecida, supostamente para atrair devotos, a fim de obter alguma vantagem ilícita e com interesse escuso".

A magistrada afirmou ainda que o vídeo é "bem convincente". "Tiveram a audácia de escrever 'autenticidade garantida: réplicas exclusivas da Loja Oficial do Santuário'."

Uma outra versão do vídeo, relatou o Santuário no processo, utiliza a imagem do padre Luis Camilo Júnior, diretor da Rede Aparecida de Comunicação e apresentador do programa "Bênção da Manhã", exibido pela TV Aparecida, para tratar da falsa doação de réplicas de Nossa Senhora em "comemoração ao jubileu de 2025", todas "com manto tecido pelas irmãs do Carmelo".

No site Reclame Aqui um consumidor apresentou uma queixa relatando ter visto stories no Instagram no qual o padre Camilo Júnior oferecia as imagens de Nossa Senhora.

"Fiz a compra por pix, porém não recebi nenhum email de efetivação do cadastro", afirmou o consumidor, admitindo ter sido vítima do golpe.