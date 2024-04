Jornalista vira réu por difamação em processo aberto por Patrícia Poeta

Afirmou também que a apresentadora havia sido advertida pela Globo por faltar a reuniões, e que pedira a demissão de um operador de câmera após ele filmar uma pessoa dormindo na plateia do programa.

"São afirmações absolutamente mentirosas", afirmou à Justiça o advogado André Perecmanis, que representa a apresentadora.

Em outubro, a juíza Ana Cláudia Sillas absolveu sumariamente o jornalista por considerar que ele havia apenas exercido sua liberdade profissional, mas os desembargadores do Tribunal de Justiça derrubaram a decisão na última sexta-feira (5) e determinaram o prosseguimento do processo penal.

O desembargador Otávio Toledo, relator do processo no TJ, disse que há indícios suficientes para o recebimento da queixa-crime e que somente no curso da ação, com a apresentação de provas, será possível decidir se houve crime ou não.

Lo-Bianco disse à Justiça que apenas apresentou informações "de interesse do seu público", apuradas com "fontes seguras e fidedignas", e que não cometeu nenhum ato ilícito.

"As matérias feitas por Lo-Bianco tratavam de fatos públicos e notórios, que ganharam a mídia de todo o país, tendo sido comentadas por diversos jornalistas, que também foram ácidos ao tratarem do tema", afirmaram à Justiça os advogados Rômulo Garzillo e Laura Marques, que representam o jornalista.