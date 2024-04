Justiça nega pedido de Da Cunha para excluir vídeo de agressão à namorada

O episódio ocorreu em 14 de outubro do ano passado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O deputado, que é delegado e tornou-se conhecido por postar vídeos na internet sobre operações policiais, foi denunciado pelo Ministério Público.

Um vídeo com as agressões foi exibido no mês passado pelo programa Fantástico, da Globo.

Alegando tratar-se de uma prova ilegal, pois colhida sem autorização judicial, o deputado pediu que o vídeo fosse excluído do processo.

A Justiça rejeitou o requerimento com a declaração de que uma gravação é um "relevante mecanismo de defesa de uma vítima, em especial nos casos de violência doméstica, nos quais muitas vezes a mulher suporta sozinha o peso da violência praticada no interior do lar, longe dos olhos de terceiros".

Uma perícia poderá ser realizada caso Da Cunha alegue que a gravação anexada ao processo tenha sido editada previamente.