Globo é condenada por errar nome de campeão de jiu-jitsu durante luta

A Justiça paulista condenou a Rede Globo a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais ao atleta Bernardo Lopes, que, em julho de 2017, ganhou o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo na categoria "pesadíssimo".

O campeonato, realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, foi transmitido pelo canal Combate.

Ao exibir a luta final, no entanto, a emissora errou o nome do atleta vencedor, chamando-o tempo todo de "Rubun Scassioti", de acordo com o processo.