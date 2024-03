Marielle e o Rio de Janeiro que precisa acabar

Acho que aqui acaba também qualquer resquício de um certo romantismo que o carioca tinha pelo jogo de bicho. Acabou aquela imagem de coroas fanfarrões, patronos de escolas de samba tão carismáticos, que nos induzia a ignorar seus crimes ou ordens de execução de adversários.

É preciso lidar com a realidade de que tudo agora se trata de uma guerra sanguinária, uma fonte de riqueza cujo dinheiro irriga um estado dentro do Estado. E não apenas comprando a fidelidade de policiais.

É o financiamento de esquadrões de matadores altamente profissionais. É a milícia como a encruzilhada de encontros entre política, polícia e negócios.

Ou o Rio acaba com a milícia, ou a milícia acaba com o Rio.

Já não é mais possível pensar apenas em federalizar crimes cometidos pela milícia no Rio de Janeiro. É preciso federalizar uma intervenção imediata para desmantelar e eliminar para sempre a milícia no Rio de Janeiro.

Dói só de pensar que a milícia é uma chaga incurável no Rio, com a qual seguiremos tendo de lidar — com sua crueldade, seus desmandos, sua relação promíscua com o poder político e forças de segurança.