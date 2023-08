Nos bastidores do Palácio do Planalto afirma-se que uma das causas do afastamento do GSI do tenente-coronel Serejo seriam as apurações do órgão sobre a atuação do militar no cargo, realizadas após requerimento da Comissão Parlamentar Mista do Congresso (CPMI).

Ao pedir a quebra do sigilo do tenente-coronel, a relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), afirmou em seu texto:

"Após análise do material encaminhado, verifica-se a necessidade de aprofundar as investigações, de modo a trazer os esclarecimentos necessários sobre o papel desempenhado pelo referido agente no GSI no período eleitoral, durante a existência dos acampamentos golpistas e nos desdobramentos do 8 de janeiro. Desse modo, é necessária a quebra do sigilo telemático conforme indicado no corpo do requerimento."

Desde que Lula tomou posse vários militares, incluindo oficiais superiores, foram exonerados do GSI. Ainda neste mês de agosto foi revelado que um relatório entregue pela Polícia Federal ao Palácio do Planalto apontou suspeições contra outro tenente-coronel do GSI, André Luís Cruz Correia.

O militar fazia parte de um grupo de oficiais superiores das Forças Armadas que discutiam o golpe de Estado. No governo atual, ele planejava a segurança presidencial nas viagens nacionais e internacionais. Teve acesso irrestrito ao presidente da República, por exemplo, nas idas de Lula à Bélgica, Colômbia e Argentina.

A participação do tenente-coronel Correia em grupos bolsonaristas radicais foi descoberta a partir de conversas no celular do ex-ajudante de ordem da Presidência, o também tenente-coronel Mauro Cid, que está preso e cujo sigilo foi rompido na Justiça.