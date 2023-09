Se a Justiça concluir que o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos tramou por um golpe de Estado a avaliação dentro do governo é de que o almirantado não se manifestará a seu favor.

Segundo delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o almirante teria colocado as tropas da Marinha à disposição de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Garnier perdeu as condições para obter solidariedade dos demais almirantes desde que se negou a passar o comando da Marinha a seu sucessor.