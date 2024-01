O colunista do UOL Tales Faria afirmou durante o programa Análise da Notícia que o presidente não está muito contente no Palácio do Planalto e o principal motivo é a falta de um acordo com o Paraguai pela usina de Itaipu Binacional.

Lula anda muito irritado com a incompetência de sua equipe. Tales Faria

A usina de Itaipu é responsável por 8,6% da energia consumida no Brasil, e o presidente está cobrando de seus assessores um responsável pela falta de acordo com o país vizinho, o que o tem tirado do sério.