Alckmin sobre Bolsonaro: 'Ex-presidente é um desocupado'

'Não diria que Boulos está garantido no 2º turno de SP'

Sobre as eleições municipais de São Paulo, Alckmin diz que Boulos não está garantido no segundo turno como afirmou o ministro Márcio França (PSB) também ao UOL Entrevista. Assim como França, Alckmin é companheiro de partido e apoia a pré-candidata e deputada Tabata Amaral (PSB).

Eu não diria que Boulos já está garantido, mas é o favorito, não há a menos dúvida. Mas a eleição nem começou.

Geraldo Alckmin, vice-presidente



Enquanto Lula costurou uma aliança para ter Marta Suplicy como vice na chapa encabeçada pelo PSOL, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deve contar com o apoio do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula afirmou esta semana que a disputa seria "entre eu e a figura", em referência ao ex-presidente.

Alckmin também diz que o apoio político do presidente Lula ajuda Boulos, mas não é um fator decisivo.