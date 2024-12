Com dor de cabeça e sonolência por dias, Lula ignorou alerta médico

A situação se agravou ao longo da segunda-feira (9). A dor se intensificou e, à tarde, ele estava visivelmente pior do que de manhã. Foi então que, examinado pela médica que o acompanha no dia a dia, foi para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

A tomografia identificou uma hemorragia intracraniana, e a equipe médica decidiu transferi-lo para São Paulo para submetê-lo a uma cirurgia às pressas.

O sangramento é decorrente de um acidente doméstico que Lula sofreu em 19 outubro. Ele estava sentado em um banco, cortando as unhas do pé no banheiro, quando se desestabilizou, caiu no chão e bateu a cabeça, no Palácio do Alvorada.