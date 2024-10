Com CPI das Bets no Senado, Pacheco estuda respostas à 'epidemia' de jogos

Com uma CPI das Bets instalada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pretende promover um amplo debate sobre o tema dos jogos e apostas onlines para municiar o Congresso no enfrentamento do tema.

A intenção é estudar os projetos apresentados e em tramitação para buscar soluções que contenham o endividamento das famílias e transtornos mentais decorrentes do jogo. A partir das discussões na Casa, Pacheco fará articulações com o governo federal para uma resposta conjunta entre Legislativo e Executivo.

O tema deverá ser abordado por Pacheco em sua fala na Lide Brazil Conference London, que acontece entre os dias 28 e 30 de outubro, na capital inglesa. O *UOL* e a "Folha de S.Paulo" são coorganizadores do evento.