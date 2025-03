Bolsonaro no banco do STF recusa copo de água e só aceita garrafa lacrada

Seu advogado e assessor Fabio Wajngarten chegou a oferecer-lhe um copo de água e Bolsonaro recusou. Wajngarten voltou com uma garrafa de água lacrada e, aí sim, Bolsonaro aceitou. Segundo Wajngarten, "é sempre assim". "Irônico para quem é acusado de ter como plano justamente envenenar os outros através de água e alimentos", comentou Sâmia Bomfim.

Em uma passagem, já perto das 16h, o ex-presidente permaneceu de olhos fechados por alguns minutos.

A sobriedade da sessão não foi casual. O relator Alexandre de Moraes e os demais ministros da turma investiram em baixar a temperatura, segundo uma alta autoridade do Judiciário.

No julgamento de hoje, os ministros se esforçaram em ser didáticos, objetivos e minuciosos, embora sucintos. Procuraram contrastar a gritaria das redes sociais contra uma falsa "anormalidade jurídica" com pouca ou nenhuma lacração.

Quem circula pelos corredores dos tribunais superiores em Brasília percebe um bom diálogo dos ministros com alguns dos advogados de defesa, em particular José Luis de Oliveira Lima, que representa o general Braga Netto. Juca, como é conhecido, um dos maiores criminalistas do país, foi tratado com deferência pelos ministros, reforçando um ambiente de "família judiciária" que atestaria a normalidade do julgamento.

A sobriedade da sessão contrasta com a estratégia de rede social do bolsonarismo de confronto cada vez mais estridente com os ministros e o Supremo.

Mas, no banco do tribunal, na presença daqueles que ele ataca, Bolsonaro precisou permanecer silente.