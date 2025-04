Hacker aqui

É hacker do governo hackeando o Paraguai. É aluno fantasma recebendo Pé de Meia. É Bolsonaro dizendo que o Tarcísio não é assim tão excepcional. É Lula finalmente comemorando o golpe de 64, digo, relembrando que teve golpe em 64. É Trump dizendo que quer um terceiro mandato. Se segura, BRASEW, que o éNoiteNaCidade com o melhor resumo da política já está no ar (aquele momento que não sei com o que abrir e abro com tudo).

Hacker paraguayo

Comecemos pelo hacker paraguaio, ops, o hacker era do governo do Brasil. O repórter Aguirre Talento revelou hoje no UOL que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), já na administração Lula, hackeou autoridades do governo do Paraguai para ter informações sobre a negociação das tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu (estava para acabar o prazo do acordo fechado na década de 80 e o governo iria renegociar o preço da energia). Enfim, foi o maior auê.

A informação está em um depoimento de um agente da Abin em uma investigação que está sob sigilo na Polícia Federal. Basicamente, a reportagem diz que a operação começou no governo Bolsonaro e se estendeu pelo governo Lula. Já o governo Lula correu mandar nota para garantir que tudo aconteceu no governo Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, e que quando o novo chefe da Abin assumiu, acabou com tudo. Mas o tal depoente disse que a ação foi executada sim na gestão do atual diretor da agência, o seu Corrêa.