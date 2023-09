A formada 'infantaria golpista' recebeu ordens para as invasões, com liberdade para danificar os bens públicos tomados de assalto. Segundo a prova, muitos dos transportados a Brasília tomaram refeições e armazenaram energia física no acampamento em funcionamento na porta do QG (quartel general do Exército).

Um dos condenados informou sobre ônibus pinga-pinga. Mencionou um que saiu de Penápolis (SP), com paradas em várias cidades até a chegada a São José do Rio Preto (SP), onde havia um acampamento defronte ao quartel do Exército. Nesse acampamento os arregimentados eram alimentados, orientados e descansavam para a viagem a Brasília.

Todas as barracas ficavam dentro de áreas consideradas, por força de lei especial, de segurança nacional. Nem o comandante do QG do Exército deu o exemplo, por meio de ordem, para a desocupação imediata das áreas proibidas.

Muitos dos militares comandantes de quartéis sustentaram — dois deles em declarações à imprensa — tratarem-se de manifestações garantidas pela Constituição: falaram em liberdade de expressão e de reunião.

Só míopes e medrosos sustentam não haver ocorrido apoio de militares do Exército — nenhum deles denunciado pela Procuradoria-geral da República, comandada por Augusto Aras.

Dois objetivos foram perseguidos na tentativa de golpe e estão bem descritos nas denúncias julgadas pelo STF. Essas metas estão tipificadas na legislação que substituiu a Lei de Segurança Nacional, acomodada no nosso Código Penal. São dois os tipos fundamentais: (1) abolição do Estado democrático para impedir o exercício dos Poderes estabelecidos na Constituição; (2) deposição do governo legitimamente eleito, ou seja, lograr um golpe de Estado.