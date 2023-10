O presidente da República indica o ministro para o STF, e ao Senado compete a aprovação ou a reprovação. Ora, ora, o presidente e os senadores têm mandato certo, e os ministros do STF são vitalícios. Tem algo de antirrepublicano nisso.

Nas cortes constitucionais europeias os magistrados têm mandato por prazo certo e determinado. E é proibida a recondução para um segundo mandato.

Mandato com prazo é essencial à democracia

A alteração constitucional em tramitação no nosso Congresso — e a mais acelerada em termos procedimentais — foi apresentada por Flávio Dino, quando ele era parlamentar e nem sonhava em ser ministro da Justiça.

A democracia direta, como o sistema ateniense do século 5 a.C., cedeu lugar à representativa. Os órgãos de poder são compostos por mandatários (procuradores) do povo. E a eletividade com temporariedade de mandatos é da essência de uma democracia de sistema republicano.

O STF, a partir do governo FHC, começou a trocar o julgamento técnico pelo político. A manifestação do então ministro Nelson Jobim no sentido de ser o "líder da bancada do governo no STF" não pode ser esquecida.