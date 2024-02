Fuga em Mossoró: quando o Comando Vermelho concede habeas corpus

A fuga de dois criminosos perigosos, condenados definitivamente e transferidos dos seus estados para o presídio de segurança máxima de Mossoró, deixou o governo federal nocauteado pela ação da criminalidade organizada.

Pior, ensejou a volta do lema da criminalidade organizada: "somos sempre os mais fortes".

No caso do presídio federal do Rio Grande do Norte, os foragidos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça pertenciam ao Comando Vermelho, potente associação delinquencial nascida no Rio e com ramificações pelas regiões Norte e Nordeste.

O CV é uma pré-mafia, no grau de organização interfronteiriça.

Com tecnologia disponível e o sistema de triplo controle eletrônico, como ocorre por exemplo na Itália, França e EUA, qualquer fuga passa a ser possível apenas pelo desleixo, pela incúria ou cooptação mediante corrupção ou ameaças, a incluir as endereçadas aos familiares dos agentes penitenciário.

A Itália criou o sistema do cárcere duro e colocou em prática uma nova política penitenciária. Isso depois de a Cosa Nostra siciliana ter declarado guerra contra o Estado e dinamitado magistrados, procuradores e policiais.