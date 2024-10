Hezbollah prepara vingança com novo chefe e homem das sombras

Os capacetes azuis da ONU —soldados da força especial de paz, a Unifil (United Nations Force in Lebenon)— estão, no momento, num bunker de proteção, pois correm risco e a missão é de pacificação, e não de participação na guerra.

O ministro da defesa de Israel, Yoav Galland, já falou com a tropa, tão logo o Parlamento israelense deu autorização para uma operação militar "mirada" e "limitada" (com objetivo certo e determinado), e não uma ocupação permanente da fronteira sul do Líbano.

Procura-se assim, à luz do direito internacional, garantir-se com a tese da legítima defesa, para descaracterizar uma dolosa violação da soberania do Líbano. Embora sempre desmoralizado, o direito internacional, chamado direito das gentes, é usado quando interessa e para aparências.

O ataque de Israel

No ataque ao quartel-general do Hezbollah, na capital do Líbano, Beirute, Israel utilizou dois caças de modelo F-15. Numa diferença de 5 segundos, duas bombas penetrantes atingiram o QG.

Nasrallah presidia, no segundo subsolo, uma reunião com cerca de 20 chefes militares, e 15 deles faziam parte do vértice do governo. Todos morreram. Nasrallah, cujo corpo foi retirado inteiro dos destroços, teve como causa da morte a falta de oxigenação corporal: morreu sufocado, no meio do destruído edifício onde funcionava o QG do Hezbollah.