Trump usa Netanyahu e Zelensky para destruir eleitoralmente Biden

Trump e o truísmo

Enquanto isso, Trump aproveita para dar solução para acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia. Avisou, caso eleito, que não fornecerá um tostão furado para Kiev. E justificou com um truísmo dos mais cretinos: sem dinheiro para a Ucrânia, a guerra acaba.

Em outras palavras, a Ucrânia não terá como manter a guerra. Será levada a ceder e aceitar a um acordo de paz — ou seja, a derrota.

Como sabe até a Estátua da Liberdade, os republicanos no Congresso atrasam a liberação de ajuda financeira à Ucrânia. Trump, para muitos especialistas em geopolítica e no direito internacional, dará um péssimo sinal ao mundo. Ou seja, o sinal de que as guerras de conquistas, como a iniciada pela Rússia, valem a pena.

Zelensky sem pessoal e sem recurso

No momento, e conforme destacou no fim de semana a mídia europeia, o governo Zelensky não está conseguindo arregimentar cidadãos para lutar na guerra. Já se pensa em mercenários, a exemplo do feito por Putin, com a Wagner.