Robinho está na marca do pênalti

Por essa razão, e por ser o nosso STJ competente constitucionalmente, a Itália postulou a homologação da sentença condenatória criminal lá lançada, com pena de nove anos de reclusão ao ex-jogador Robinho.

A condenação é por crime de estupro coletivo, consumado no interior de uma casa noturna em Milão. A jovem mulher albanesa, com o visto de permanência vencido, poderia correr o risco de ser expulsa do país caso procurasse a polícia.

A homologação de sentença estrangeira é tarefa simples.

Por evidente, a Justiça brasileira não pode reexaminar o merecimento da ação penal. O STJ não vai poder julgar o acerto ou erro da condenação, se era caso de condenação ou absolvição. A decisão provém de uma Justiça soberana.

Nos casos de homologações de sentenças estrangeiras penais, são analisados apenas os aspectos formais. Ou seja, o STJ, sem entrar no mérito do estupro, examinará se foram observadas as regras do devido processo legal. Por exemplo, citação válida, instrução contraditória, defesa técnico-profissional, mais de um grau de jurisdição, sentença com trânsito em julgado.

A propósito, Robinho, no processo italiano, contratou defensor técnico, ou seja, defensor da sua livre escolha.