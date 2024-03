Comparações e absurdos nos casos Daniel Alves, na Espanha, e Robinho, aqui

Na Espanha, a apelação apresentada pela defesa de Daniel Alves não terá sucesso. Ao mudar três vezes as versões, começando com a negativa da autoria e terminando com a admissão de relação sexual anuída, Daniel Alves perdeu credibilidade.

Os relatos da vítima do estupro foram coerentes, coincidentes, e as imagens de vídeo recuperadas não desmentiram o contado pela mulher estuprada.

O recurso da assistência de acusação para aumento de pena de Daniel Alves dependerá, para ter sucesso, de apoio recursal expresso do Ministério Público.

Outro ponto. A contracautela concedida pelo Tribunal de Barcelona, consistente em caução de 1 milhão de euros, acompanhada das "perfumarias" como a apreensão de passaporte e o comparecimento semanal perante autoridade fiscalizadora, foi mal concedida e escandalizou o mundo civilizado. Poderá ser cassada, com volta de Daniel Alves à prisão.

Importante. No STF, a chance de Robinho ter sucesso no recurso contra a decisão homologatória do STJ é nenhuma. O ministro Luiz Fux já negou habeas corpus para o ex-jogador aguardar em liberdade. Nada de liminar. Não existiu nenhuma ilegalidade.

Questão constitucional

Dois ministros do STJ mataram de canela ao votar contra a homologação da sentença italiana de condenação do ex-jogador Robinho, por estupro coletivo. Trata-se de Raúl Araújo, o que votou contra a inelegibilidade de Bolsonaro, e Benedito Gonçalves, que presumiu, em consulta à sua esfera de cristal, a má intenção de Deltan Dallagnol e lhe cassou o mandato.