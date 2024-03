Fux nega habeas corpus e mantém ordem para prender ex-jogador Robinho

Segundo a defesa, "existe grande plausibilidade jurídica de que o Supremo Tribunal Federal possa rever a decisão homologatória do Superior Tribunal de Justiça, pois a pretensão apresentada pelo Estado italiano, de que seja homologada decisão condenatória penal para que seja executada no Brasil pena estabelecida no estrangeiro, coloca-se em chapada contrariedade à Constituição da República".

Com essa perspectiva, os advogados sustentaram que seria mais cauteloso manter o réu em liberdade agora, já que ele teria chance de ter a decisão do STJ revertida no STF.