Volta de Cid à prisão foi necessária, mas áudio apoia versão bolsonarista

Ao circular um relato bombástico de Mauro Cid, ainda que por meio de suposto grampo ilegal e a colocar em dúvida o judicialmente homologado contrato de colaboração com a Justiça, evidencia-se situação a embaraçar a investigação criminal, incluída a dúvida quanto à sua credibilidade.

Ainda não se sabe com quem Mauro Cid falava. Ele se negou a dizer o nome do interlocutor. Presume-se conversa e —no caso a presunção é válida— com pessoa com quem estava proibido de dialogar.

Outro ponto. Sete condições foram impostas, e Mauro Cid as aceitou para obter a liberdade provisória. Frise-se: liberdade condiciona ao cumprimento de obrigações especificadas. Uma das condições era a "proibição de comunicar-se com os demais investigados".

Conclusão: a prisão cautelar foi correta e legalmente imposta:

1-) quer pelo descumprimento de obrigação e que gerou a volta a cautela anterior

2-) quer pela prisão preventiva por ilícito de obstrução de Justiça, com flagrante embaraço à investigação policial em curso.

Juízo popular

Antonio Vieira escreveu fazer o comum dos mortais julgamentos ("juízos") a todo momento.