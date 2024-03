Marielle e Acioli, quantas vítimas mais precisaremos?

Controle de território

No caso Marielle tivemos a sua resistência heroica à aprovação de projeto legislativo municipal de regularização de terras (Projeto-lei 174-2026), voltado a beneficiar a família Brazão e a milícias associadas.



Mas, não foi só isso. Marielle contrariava os interesses da criminalidade organizada. Sua postura e atuação comunitária serviam para contrastar a delinquência organizada e violenta.



Tal projeto de regularização de terras - depois considerado inconstitucional pela Justiça -, estabelecia, caso vingasse, faixa territorial ampla.



Uma vez regularizada, a faixa territorial passaria a ser controlada e explorada pela milícia da zona Oeste, com a família Frazão a desfrutar.



Na acertada posição de Marielle, as terras não podiam parar nas mãos das milícias. A destinação teria de ser social. Nada de regularização bandida.



Não precisa de muito esforço para imaginar, no campo econômico-financeiro, os resultados vindos com as edificações, construções, serviços, locações, gatonets, e o comércio em geral. Um novo bairro, sob governo do crime.

Poder político e social

Na zona oeste, os três irmãos Brazão obtém seus votos.



Da vereança, a família Brazão passou para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados.



Um deles, Domingos, é conselheiro vitalício do Tribunal de Contas e está sob investigação de corrupção. O deputado federal Chiquinho (João Francisco Inácio Brazão) recebeu cerca de 26 mil votos na zona oeste.



Domingos e Chiquinho associaram às milícias. O falecido Macalé, pela prova, era o lugar tenente a servir de elo de ligação.



Pelo apurado, os Brazão, irmãos Chiquinho e Domingos, foram os idealizadores do duplo assassinato, de Marielle e de Anderson.



A dupla chamou para o planejamento do assassinato, e como posterior garante da impunidade, com obstruções das apurações, o delegado Rivaldo Barbosa.



Rivaldo tomou posse no cargo de chefe da polícia civil um dia depois do duplo homicídio e da tentativa referente a Fernanda Chaves, assessora de Marielle.



Atenção: estamos diante de caso típico de criminalidade organizada, pois temos milícias, políticos e policiais (Rivaldo e sua equipe). Também controle de território (zona oeste) e social (eleitores e moradores coagidos).



Esses controles, e podemos colocar os do Comando Vermelho no pacote junto com as milícias, estão em todas as zonas do Rio de Janeiro.

Secessão do Estado

A intervenção federal no Rio de Janeiro não resolve o grau de contaminação e influência das organizações criminosas.



A recordar: a última intervenção federal, por ato do então presidente Michel Temer, teve o general Walter Braga Netto como interventor.



Braga Netto nomeou Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil, que tem como ramo a polícia judiciária que faz as investigações nos inquéritos.



A referida intervenção foi um absoluto fracasso. Braga Netto apenas empenhou-se em fornecer armamentos às policias, sem se incomodar com a corrupção e cooptação delas pela criminalidade organizada.



O crime organizado definitivamente infiltrou-se nas forças de ordem.



As organizações criminosas do Rio promoveram a secessão do Estado. Ou melhor, controlam territórios. E já lograram cooptar grande parte das Polícia Civil e Militar. E oficiais e soldados da Polícia Militar, convém recordar, fuzilaram e mataram a juíza Patrícia Aciolli, 47 anos, na porta da sua residência.



A magistrada foi assassinada com 21 tiros em 2011. E foi condenada à morte por cumprir, sem vacilações, o seu dever de magistrada.



Aciolli sempre atuou na legalidade e os seus despachos, decisões e sentenças, incomodavam policiais militares envolvidos em abusivas ações violentas. Acioli era titular da 4ª.Vara Criminal de São Gonçalo.



O mandante do crime foi o tenente-coronel Cláudio Luiz Oliveira. Participaram do seu assassinato 11 policiais militares.



Nada mudou com as resistências de Marielle e Patricia Acioli. E bem atrás, de Denise Frossard.



O trabalho de enfrentamento, com permanentes ações de desfalque da economia movimentada pela crime organizado, deve ser diuturno e bem planejado, com cooperação entre estados e internacionais. Isso porque o crime organizado sempre resiste, progride, absorve a tecnologia, estabelece alianças internacionais, lava, recicla capitais e se infiltra nos poderes do Estado.