STF x Congresso: o real motivo da queda de braço envolve o caso Marielle

Quando da consumação dos covardes assassinatos, ele era vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Na Câmara federal, não goza de prestígio. E, pela jurisprudência do STF, não conta com foro por prerrogativa de função. Mas Alexandre de Moraes, que recebeu o inquérito e o mantém no STF, entende o contrário.

Defender a imunidade a essa altura e para beneficiar Chiquinho Brazão representaria, volto a repetir, um pantagruélico desprestígio à Câmara. Em outras palavras, seria o popular "tiro no próprio pé".

A motivação de Moraes

Caso envolvesse um comum mortal sem imunidade, a decisão impositiva de prisão preventiva lançada por Moraes, custodiando preventivamente Chiquinho Brazão, o irmão Domingos Brazão e o delegado de polícia estadual Rivaldo Barbosa, não seria questionada. É que estão presentes os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva. Prisões necessárias, portanto.

Embora Moraes tenha sustentado em livro, artigos e palestras a impossibilidade de prisão cautelar de parlamentares, salvo em flagrante de crime inafiançável, a sua decisão merece reflexão.

Efetivamente, a imunidade decorre, como o foro especial, da função. Deputados são órgãos do poder Legislativo. A imunidade é necessária e representa, numa democracia, uma garantia fundamental. Agora, não existe imunidade para matar, e a Constituição defende a vida.