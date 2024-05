Haarp, sistema de ondas eletromagnéticas, não manipula o clima

É enganoso post segundo o qual um programa criado pela Universidade de Alaska Fairbanks nos anos 1990 para estudar ondas na atmosfera esteja sendo utilizado para manipular o clima, gerando situações como granizo em um deserto da Arábia Saudita e as chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Os cientistas que participam do projeto negam, no site, que o sistema tenha qualquer interferência no clima. Além disso, não é incomum cair granizo no país árabe.

Conteúdo investigado: Um post com vídeo e a legenda "Haarp - A manipulação do clima está cada vez mais evidente. Por exemplo: Granizo no deserto saudita parece normal para você?" e "clima em muitas partes do mundo está sendo manipulado, por homens que brincam de 'ser Deus'!". Outro post afirma que "estão usando o Haarp no RS".

Onde foi publicado: X.